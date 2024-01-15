مصطفى محمد يجذب أنظار الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المهاجم المصري مصطفى محمد في جذب الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، بعد المستويات القوية التي قدمها مع ناديه الفرنسي نانت ومنتخب مصر.



واستطاع مصطفى محمد تسجيل هدف أول أمس الأحد في تعادل المنتخب المصري مع نظيره الموزمبيقي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز يتابعون المهاجم المصري خلال مشاركته بالنسخة الرابعة والثلاثون من كأس الأمم الإفريقية.

وأوضحت أن هناك عدد من الكشافين التابعين لأندية البريميرليج يتواجدون في كوت ديفوار، من أجل متابعة عدد من اللاعبين والذي يأتي على رأسهم مصطفى محمد.

وأشارت التقارير إلى أن نيوكاسل يونايتد وتوتنهام يضعون الدولي المصري ضمن اهتماماتهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي، بجانب ترقب لأستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

ويقدم مصطفى محمد مستويات كبيرة مع نانت على الرغم من ضعف الفريق الفرنسي، حيث خاض 51 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهما 14 هدفًا، حيث صنع منهم هدفين، فيما أحرز 9 أهداف بالقدم اليمنى، و5 أهداف بالرأس.

وسدد 88 تسديدة، حيث جاءت 36 تسديدة منهم على المرمى، فيما جاءت 23 فرصة مصنوعة.