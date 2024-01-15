تشيلسي يبحث عن مهاجم في الميركاتو الشتوي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث تشيلسي الإنجليزي عن مهاجم قوي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الأرقام التهديفية الضعيفة لمهاجميه خلال الموسم الحالي.



وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة تشيلسي ترغب في التعاقد مع مهاجم لديه إمكانيات فنية كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة وأن المدير الفني للبلوز ماوريسيو بوكيتينو طالب الادارة بضرورة ضم مهاجم سوبر.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الأسماء المطروحة على الإدارة والمدرب الأرجنتيني للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو، خاصة بعد المستويات الضعيفة للمهاجم الأساسي للفريق نيكولاس جاكسون والبديل كريستوفر نكونكو.

وشددت التقارير على أن هناك اتفاق بين الإدارة والجهاز الفني حول احتياج البلوز لمهاجم، خاصة وأن أرقام الفريق تراجعت بشدة خلال الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الأساسي لم ينجح في تسجيل غير 8 أهداف، وذلك خلال 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

بينما لم يشارك كريستوفر نكونكو غير في 3 مباريات، أحرز خلالها هدفًا واحدًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.