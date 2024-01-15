مدرب المغرب: نسير على خطى مصر للفوز بكأس أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن منتخب مصر يعرف جيدا كيف يفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا مشددا على أن يسير على خطى الفراعنة لحسم اللقب في كوت ديفوار.

ويستهل منتخب المغرب مشواره في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة مكررة أمام تنزانيا يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة السادسة، حيث سبق أن تواجه المنتخبان مؤخرا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 حيث فاز أسود الأطلس 2-0 خارج الأرض.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "أقود المغرب منذ عام، وأتسائل دائمًا.. هل أغير أسلوبي؟ لا أعلم، وأحيانًا تأتيني تلك الفكرة المجنونة أن ألعب بأسلوب منتخب البرازيل، لعبت 50 مباراة أفريقية وبلغت مرتين نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، دربت الوداد وأعرف جيدًا معنى اللعب الأفريقي".

وأضاف: "على مر التاريخ هل بإمكانكم أن تخبروني بفريق كان يضغط ويلعب بخطوط متقدمة، وكرة جميلة وتمكن من الفوز بكأس أمم أفريقيا؟ ذكروني بفريق غير المغرب".

واختتم: "لكنني في المقابل أعرف فريقًا واحدًا فقط فاز باللقب 7 مرات، وهو منتخب مصر، هم يعرفون كيف يفوزون بـ كأس أمم أفريقيا وسنتبعهم إن شاء الله".

ويستعد منتخب المغرب لافتتاح مشواره في كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عندما يواجه تنزانيا في السابعة من مساء بعد غدًا الأربعاء، حيث يتواجد في المجموعة الأخيرة التي تضم إلى جواره منتخبات الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا