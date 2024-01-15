إدارة الاهلي السعودي تفتح الباب أمام إعارة فرمينيو

فتحت إدارة نادي الاهلي السعودي الباب أمام رحيل روبرتو فرمينيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة.

وأكدت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن إدارة تشيلسي الإنجليزي، ترغب في ضم فرمينيو، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار الصحفي الموثوق بن جاكوبس، أن الاهلي السعودي سعيد بإعارة فرمينيو، من أجل الحصول على العرض المناسب وتحقيق استفادة مادية.

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وكان فرمينيو قد انضم إلى صفوف الاهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

ولم يقدم فرمينيو، المستوى المأمول منه رفقة الاهلي، منذ انضمامه وهو ما جعله قريبًا من الرحيل عن صفوف الراقي في يناير الجاري.

ويحتل الاهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة.