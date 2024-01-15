الاتحاد السكندري يفوز على بلدية المحلة ويتصدر مجموعته في كأس الرابطة

نجح نادي الاتحاد السكندري في الفوز على نظيره بلدية المحلة في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات كأس الرابطة المصرية.

فاز الاتحاد السكندري على بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ستاد الإسكندرية في الجولة الثانية من مجموعات كأس الرابطة.

سجل هدف المباراة الوحيد بنيامين بواتنيج في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

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شهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة حصول بنيامين على بطاقة حمراء ليكمل زعيم الثغر اللقاء بـ 10 لاعبين.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 6 نقاط ليتصدر مجموعته في كأس الرابطة، ويليه بلدية المحلة في المركز الثاني بـ 3 نقاط، ويتواجد مودرن فيوتشر في المركز الثالث، وسموحة رابعاً بدون نقاط.

وشهدت منافسات نفس الجولة من كأس الرابطة تعادل المقاولون العرب مع الجونة بهدف لكل منهما.