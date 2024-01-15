بعثة المنتخب الأوليمبي تغادر إلى الإمارات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - غادرت بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين.

وشهدت البعثة تواجد كل من: ميكالي المدير الفني للمنتخب، ومحمد بركات عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة وتياجو المدرب العام، بجانب د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وسبق البعثة بيوم محمود حرب المدير الإدارى لترتيب استقبالها في دبي.

واختتم المنتخب تدريباته بالقاهرة اليوم الإثنين، وشهد المعسكر دعما كبيرا من وزير الشباب والرياضة، د.أشرف صبحي وزير، الذي حرص على زيارة المنتخب وتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل السفر.

وجاءت قائمة اللاعبين المسافرين إلى الإمارات كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد سيحا.

خط الدفاع: محمد طارق وحسام عبد المجيد وكريم الدبيس ومحمد حمدي وأحمد محمود وأحمد حسام ومحمد مغربي وأحمد رضا وأحمد عيد.

خط الوسط: ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي وعمر خضر وأحمد نادر حواش وعمر الساعي وماجد هاني ومحمد شحاتة ومحمود جهاد.

خط الهجوم: حسام أشرف وأسامة فيصل.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الثالث.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات).. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رقم تاريخي ينتظر نجم الجزائر خلال مباراة أنجولا اليوم.. .. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا