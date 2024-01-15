الامارات | فليتوود يحصد لقب «إنفيتيشنال» ويتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الإنجليزي تومي فليتوود إلى المركز الثاني في الترتيب الأسبوعي العالمي الصادر اليوم الاثنين لـ «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للغولف، بفضل فوزه بلقب النسخة الافتتاحية لبطولة «دبي إنفيتيشنال» التي اختتمت أمس الاحد في منتجع خور دبي.

وكسب فليتوود، الذي يعتبر من اللاعبين الذين اختاروا الإقامة في دبي على الصعيد الشخصي، 500 نقطة بفضل الفوز بلقب بطولة «دبي إنفيتيشنال»، وذلك بعدما أنهى المنافسات برصيد 19 ضربة تحت المعدل، بعد منافسة قوية مع الجنوب إفريقي ثريستون لورانس والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب جولة دي بي ورلد، الذان حققا 18 ضربة تحت المعدل.

قام مستضيف البطولة، بتتويج فليتوود بكأس البطل، بحضور اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف، وعدد من المسؤولين.

أقيمت بطولة «دبي إنفيتيشنال» للمحترفين والهواة، مع إقامة منافسات لمدة ثلاثة أيام للمحترفين والهواة معاً «برو-إم»، فيما كان يكون اليوم الرابع والختامي للمحترفين فقط.

تعتبر البطولة واحدة من بطولات «السلسلة الدولية» التي تعد جزءاً من موسم 2024 للسباق إلى دبي ذو المظهر الجديد، حيث سيكون هناك خمس سلسات دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أميركي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أميركي. وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

ويشهد الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بدعم من رولكس، إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدد، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.