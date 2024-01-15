الامارات | "أسود الرافدين" تزأر بقوة في آسيا.. فرحة عراقية أولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل العراق بطل آسيا لكرة القدم عام 2007 النسخة الحالية من البطولة القارية المقامة في قطر، بالفوز على إندونيسيا المتواضعة 3-1، الاثنين على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وسجّل مهند علي (17)، اسامة الرشيد (45+7) وأيمن حسين (75) أهداف العراق، ومارسيلينو فردينان (37) هدف اندونيسيا.

ودخل المنتخب العراقي المباراة وهدفه احراز النقاط الثلاث ضد أضعف منتخبات المجموعة التي تضم اليابان الفائزة على فيتنام 4-2 الأحد.

وجدّد العراق بالتالي تفوقه على اندونيسيا في غضون ثلاثة اشهر، بعد ان حقق فوزا ساحقا عليها 5-1 في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس اسيا 2027 في نوفمبر الماضي.

ويلعب العراق في الجولة الثانية مع اليابان الجمعة المقبل.

استهل المنتخب الاندونيسي المباراة بكرة اصطدمت بالعارضة من مهاجمه فردينان، احد المواهب الصاعدة في كرة القدم في بلاده (19 عاماً)، بعد مرور خمس دقائق على بداية المباراة.

ثم افتتح المنتخب العراقي التسجيل من أول فرصة حقيقية له عن طريق مهند علي (17).

وقال علي في تصريح لقناة بي إن سبورتس "أول مباراة تكون صعبة في هكذا بطولات. طبقنا واجباتنا في ارض الملعب. علينا ان ننسى هذه المباراة ونركز على التالية".

وبعد تبادل الهجمات بين المنتخبين من دون خطورة حقيقية، قام المنتخب الاندونيسي بأجمل لقطة في المباراة حيث تبادل لاعبوه الكرة الى ان وصلت الى يعقوب سايوري، فراوغ مدافعاً عراقياً على الجهة اليمنى ومررها باتجاه فردينان غير المراقب والمتربص عند القائم البعيد فتابعها داخل الشباك (37).

واحتسب الحكم 10 دقائق كوقت بدل عن الضائع في الشوط الاول وقد شهد ضغطاً كبيراً من المنتخب العراقي.

وبعد محاولتين خطيرتين لمهند علي وعلي جاسم، تمكن لاعب الوسط اسامة الرشيد في منح التقدم لمنتخب بلاده مجددا من مسافة قريبة، اثر فشل حارس اندونيسيا في التقاط كرة عرضية من علي جاسم (45+7).

ودانت السيطرة للمنتخب العراقي في الشوط الثاني وتمكن المهاجم البديل ايمن حسين في تسجيل هدف الاطمئنان قبل ربع ساعة من نهاية المباراة لاسود الرافدين، من كرة مرتدة من احد المدافعين اكملها بقوة داخل الشباك (75).