أمم آسيا.. الدوسري يقود تشكيل السعودية المتوقع أمام عمان

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم المنتخب السعودي استعداداته القوية للمواجهة المنتظرة أمام نظيره العماني، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية بقطر.



وضع روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الفوز أمامه لتحقيق انطلاقة قوية كخطوة أولى في مشوار حصد اللقب.

تشكيل السعودية المتوقع أمام عمان



ومن المتوقع أن يبدأ مانشيني المباراة؛ بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: ناصر الدوسري، على البليهي، على لاجامي، سعود عبدالحميد.

خط وسط: عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان.

موعد مباراة السعودية وعمان والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية أمام عمان في السابعة والنصف من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب خليفة.

بينما تُذاع مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث البطولة خلال النسخة الحالية.