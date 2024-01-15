نيوكاسل وتوتنهام يُراقبان مصطفى محمد في الكان

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر من أن يقدم مستويات مميزة خلال الموسمين الماضيين، مما جعل هناك عدد من الأندية الإنجليزية تُراقبه.



ونجح المهاجم المصري إحراز هدفًا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام موزمبيق، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن توتنهام ونيوكاسل لديهم كشافين في بطولة أمم إفريقيا، حيث جذب مستوى الأناكوندا مصطفى محمد خلال مباراة موزمبيق الأنظار إليه، مما جعل هناك اهتمام بضرورة متابعته خلال الفترة المقبلة بالبطولة.

وأشارت إلى أنه في حالة استمر اللاعب في تقديم المستويات المميزة في تبقى من البطولة فإن الصراع بين البلوز والماكبايس سيكون عليه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت التقارير أن هناك أندية أخري تُراقب اللاعب وهم أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، واللذان يرغبان في التعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو المقبل، كما أن تشيلسي قد يتجه للتعاقد مع أحد المهاجمين المحترفين من القارة السمراء، حيث يقدم مهاجميه مستويات متواضعة.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية أخري قد أشارت إلى أن تشيلسي يبحث عن التعاقد مع مهاجم من الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فيرمينو، واللذان يلعبان في الدوري السعودي، لكن مغالاة أنديتهما قد يدفع البلوز لصرف النظر عن التعاقد مع أيًا منهما.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد نجح في إثبات نفسه مع نانت بالرغم من ضعف الفريق الفرنسي، حيث لعب 51 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالهما 14 هدفًا، حيث صنع منهم هدفين، فيما أحرز 9 أهداف بالقدم اليمنى، و5 أهداف بالرأس.

وسدد 88 تسديدة، حيث جاءت 36 تسديدة منهم على المرمى، فيما جاءت 23 فرصة مصنوعة.