بيان رسمي من سلمان الفرج للرد على تصريحات مانشيني

أصدر سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بيانًا رسميًا للرد على تصريحات روبرتو مانشيني مدرب الأخضر الأخيرة.

وكان مانشيني قد كشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين، أن استبعاد سلمان الفرج من قائمة الأخضر في كأس أمم آسيا، جاء بسبب قيام القائد برفض خوض مباريات ودية قبل انطلاق البطولة.

وطالب الفرج الاتحاد السعودي لكرة القدم، بفتح تحقيق مع روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب، بعد هذا الاتهام.

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وكتب سلمان الفرج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “اشارة الى حديث المدير الفني للمنتخب السعودي السيد مانشيني والذي تطرق فيه لرفضي المشاركة في اللقاء الودي وحيث أنه ليس الوقت المناسب للرد”.

وأضاف: “ولكن نظراً لردة الفعل الكبيرة التي وصلت للتشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي .. فأنا مضطر للرد وتوضيح ماحدث للرأي العام”.

واستكمل: “بداية منذ حضور السيد مانشيني تم استدعائي للمعسكر الثاني وقبل بداية المباريات الودية دار حديث جانبي بيني وبين السيد مانشيني كقائد للمنتخب وقام بتوجيه سؤالين الاول هل لديك الشغف والرغبة في المشاركات القادمة فأجبته بإن لدي الشغف والرغبة بالتأكيد”.

واسترسل الفرج: “والسؤال الثاني هل ترى ان المنتخب قادر على تحقيق بطولة آسيا فأجبته بإن المؤشرات إيجابية بوجود نجوم لديهم الخبرة ونجوم شباب وبتكاتف الجميع قادرين على تحقيق البطولة بإذن الله”.

وأكمل قائد منتخب السعودية: ” وبعد ذلك أقيمت مباريتين وديتين الاولى ضد منتخب نيجيريا شاركت بها كبديل وساهمت في تسجيل هدف وشاركت في المباراة الثانية أمام منتخب مالي أساسياً وخرجت من اللقاء مصاباً “.

وأشار: “وبعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب ولم يتم إستدعائي للمعسكر الأخير وأحترمت قرار المدرب ولكن تفاجأت بكلامه اليوم في المؤتمر الصحفي”.

وأردف: ” لذلك أقسم بالله العظيم بأن ماذكرت هو ماحدث بالضبط وأطالب المسؤولين في الإتحاد السعودي التحقيق حول هذا الموضوع وإظهار نتيجة التحقيق للجميع لأنني لا أرضى ولا أقبل ان تمس وطنيتي وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة وسبق أن شاركت في إحدى البطولات بدون فضل او منة ووالدتي في العنايه المركزة لإن هذا واجب وطني”.

واختتم سلمان الفرج: “وفي النهاية أتمنى من الجميع الوقوف ودعم المنتخب في هذه المشاركة الهامة الذي يحظى وبفضل من الله ثم بدعم تاريخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسمو عراب الرؤية المُلهم سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه سائلاً الله أن تكون هذه البطولة من نصيب المنتخب السعودي”.