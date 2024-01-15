الاهلي يستعد لـ بلوزداد الجزائري بمعسكر في الإمارات

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، للمواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد، بمعسكر في الإمارات.

وكشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن موعد المعسكر الذي سيخوضه النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، قبل عودته إلى المباريات.

وكتب حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”الاهلي يدخل معسكر مغلق في أبوظبي خلال الفترة من 20 إلي 28 يناير”.

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وتابع:”خاص – مارسيل كولر يقرر اصطحاب اللاعبين المصابين خلال معسكر الإمارات”.

ومن المقرر أن يلعب الاهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، أحد يومي 17 أو 18 فبراير المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الاهلي في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

ويحتل الاهلي صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط.