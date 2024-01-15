حنبعل المجبري في طريقه إلى إشبيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب الدولي التونسي، حنبعل المجبري، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد من الانتقال إلى نادي إشبيلية الإسباني في نافذة انتقالات يناير 2024.

واتخذ حنبعل المجبري قرارا بمغادرة مانشستر يونايتد في انتقالات يناير 2024 بعد اتفاق مع مدربه الهولندي إيريك تين هاغ، المدير الفني للشياطين الحمر على قضاء النصف الثاني من موسم 2023-24 في ناد آخر من أجل اللعب بشكل منتظم أكثر.

وذكر صحفي «سكاي سبورتس» الموثوق، فابريتسيو رومانو أن حنبعل المجبري خضع للفحوص الطبية أمس من أجل إكمال انتقاله إلى صفوف النادي الأندلسي.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر) «سيوقع حنبعل المجبري على عقود انتقاله إلى إشبيلية على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد».

وأوضح أن النادي الأندلسي سيدفع 20 مليون يورو، مؤكدا أن الصفقة تمت الموافقة عليها بعد تلبية شرط مانشستر يونايتد الأساسي، بإدراج بند لإعادة الشراء مرة أخرى للشياطين الحمر، في حال ضمه إشبيلية نهائيا.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن قبل أيام قليلة عن تفعيل بند تمديد عقد حنبعل المجبري لعام إضافي، ما يجعله باقيا في صفوف نادي الشياطين الحمر حتى صيف عام 2025، بعدما كان عقده السابق ينتهي في 30 يونيو 2024.

ولم يكن حنبعل ينوي الرحيل عن مانشستر يونايتد بل يرغب الاستمرار لأطول فترة ممكنة، بالنظر إلى قيمة النادي وعراقته؛ لكن خروجه من مخططات المدرب الهولندي إيريك تين هاغ منذ بداية الموسم الحالي، واقتصار مشاركاته على بعض الدقائق، جعله يفكر في الرحيل نحو فريق يمنح له فرصة اللعب بشكل مستمر.

وظهر المجبري صاحب الـ20 عاما هذا الموسم بقميص مانشستر يونايتد في 10 مناسبات بمختلف المسابقات، ووصلت دقائق مشاركاته إلى 403 دقائق فقط، ما يعكس وضعيته الصعبة التي جعلته يبدي رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة خارج أسوار ملعب «أولد ترافورد».

يذكر أن حنبعل المجبري رفض المشاركة مع تونس في مسابقة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار، لعدم جاهزيته من الناحية الذهنية لخوض البطولة رفقة نسور قرطاج.