شكرا لقرائتكم خبر منتخب قرغيزستان يسعى لتحقيق فوزه الثاني على حساب تايلاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي ضمن المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا منتخب تايلاند مع نظيره قرغيزستان على ملعب عبد الله بن خليفة. ويتطلع المنتخبان للفوز بالمباراة من أجل حصد 3 نقاط تمنحهما دفعة معنوية قبل مواجهتي السعودية وعمان.

ويأمل المنتخب التايلاندي في عبور دور المجموعات والصعود للأدوار الإقصائية بعدما صعد لدور الـ16 في نسخة 2019، واحتلاله المركز الثالث في نسخة 1972.

في المقابل، يتطلع منتخب قرغيزستان لتحقيق فوزه الثاني في كأس آسيا، خاصة وأنه شارك مرة واحدة في البطولة كانت في نسخة 2019، ووقتها خسر مباراتين وفاز بمباراة وتأهل لدور الـ16.

تقديم صورة مشرفة

حرص المدير الفني لمنتخب قرغيزستان السلوفاكي ستيفان تاركوفيتش على تهنئة قطر على نجاحهم الكبير في استضافة بطولة كأس آسيا المقامة حاليا.

وأعرب المدير الفني لمنتخب قرغيزستان عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس آسيا، وقال :»نسعى لتقديم صورة مشرفة عن منتخب قرغيزستان في الحدث الآسيوي الكبير».

وأكد :»بدأنا الاستعداد منذ فترة في قرغيزستان واستمرت الاستعدادات هنا ولدينا حماس كبير لبدء المنافسات».

تحضيراتنا جيدة

من جهته أكد المدير الفني لمنتخب تايلاند ماساتادا إيشي أن فريقه استعد بشكل جيد لخوض منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وأكد إيشي «تحضيراتنا كانت جيدة هنا في قطر، وقمنا بعمل عدة حصص تدريبية من أجل الاستعداد التام للبطولة. وأصبحنا في كامل جاهزيتنا».

وعن التشكيلة التي سيخوض بها منافسات البطولة، قال المدير الفني :»لم أحسم التشكيل بعد. اختيار اللاعبين الأساسيين يعتمد على حسب تركيزهم وجاهزيتهم، خاصة وأننا نسعى لتقديم أفضل أداء ممكن».

وعن مواجهة قرغيزستان، قال «جاهزون للمباراة. وسنسعى بكل قوتنا لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشورانا في البطولة».

وأضاف «درسنا المنافس جيدا واستطعنا الوقوف على نقاط القوة والضعف بصفوفه».