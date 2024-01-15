الأخضر وعمان.. قمة خليجية بنكهة آسيوية اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قمة خليجية آسيوية تجمع مساء اليوم عند الساعة الـ 8.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة المنتخب السعودي بنظيره العماني في أولى مباراتيهما، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2024، التي تستضيفها دولة قطر العربية في نسختها 18، بمشاركة 24 منتخبا في الفترة ما بين 12 يناير 2024 إلي 10 فبراير 2024، حيث يقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة والتي تضم كلا من منتخب تايلاند، ومنتخب قيرغيزستان ومنتخب عمان.

حصد اللقب الرابع

ويأمل السعوديون أبطال القارة (1984 ، 1988، 1996) بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني لحصد اللقب الرابع وتحقيق المعادلة مع المنتخب المرشح للبطولة منتخب اليابان، والسعي لكسب اللقاء الليلة لأخذ الجرعة المعنوية والفنية الكبيرة لاستكمال المشوار في البطولة، بعناصره الشابة الممزوجة بعناصر الخبرة التي كان لها الحضور الإيجابي في مونديال قطر 2022.

قص الشريط

وتمثل المباراة قص الشريط للمدير الفني للأخضر الإيطالي روبيرتو مانشيني لإعداد منتخب قوي لمونديال 2026 بما يتناسب مع الدعم والتطور الكبير للكرة السعودية من خلال مشاريع الاستقطابات الكروية العالمية والضخ المالي الكبير للرياضة السعودية دون استثناء.

وتشكل مواجهة المنتخب العماني بداية صعبة للمنتخب السعودي أمام منتخب عمان الذي يعيش حالة مميزة رفقة مدربه برانكو إيفانكوفيتش، وبجيل جديد للأحمر يقوده إيفانكوفيتش الذي يمر بمرحلة تجانس وتفاهم كبير بحكم ثبات الأسماء بشكل كبير قرابة الـ 6 سنوات، بعكس المنتخب السعودي الذي يمر بمرحلة انتقالية جديدة بعد مشاركاته في مونديال 2022، حيث يسعى المنتخبات إلى رفع سقف طموحاتهما في البطولة القارية.

مسيرة السعودية في أمم آسيا

تأهلت السعودية إلى كأس آسيا للمرة الأولى في عام 1984، وانتهت مباراتها الأولى في البطولة أمام كوريا الجنوبية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وخلال تلك النسخة التي احتضنتها سنغافورة، حقق «الأخضر» اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الانتصار بثنائية نظيفة على المنتخب الصيني في المباراة النهائية.

وبعد 4 سنوات، تفوق المنتخب السعودي بهدفين من دون رد على شقيقه المنتخب السوري، خلال بطولة كأس آسيا 1988 التي استضافتها قطر، واستطاع الأخضر آنذاك الحفاظ على لقبه القاري، بعد الفوز في النهائي بركلات الترجيح (4-3) على كوريا الجنوبية.

وفي نسخة كأس آسيا 1992، التي احتضنتها اليابان وحققت لقبها، تعادل السعوديون بنتيجة (1-1) في أولى مبارياته أمام المنتخب الصيني.

وشهدت بطولة كأس آسيا 1996 تحقيق المنتخب السعودي لانتصاره الأكبر في مباراته الافتتاحية بالبطولة القارية، حيث اكتسح نظيره التايلاندي بسداسية نظيفة، ثم واصل طريقه وحصد اللقب على أرض الإمارات للمرة الثالثة والأخيرة في تاريخه.

النتائج السلبية للأخضر

بعد الانتصار الساحق على تايلاند، مر المنتخب السعودي بسلسة من النتائج السلبية في مواجهاته الافتتاحية بكأس آسيا، حيث تعرض لخسارته الأكبر أمام المنتخب الياباني بنتيجة (1-4) في نسخة عام 2000 بلبنان.

ثم تعادل 2-2 مع تركمانستان في كأس آسيا 2004 بالبحرين، وبعد 3 سنوات، حضر التعادل مجددا بهدف لمثله أمام كوريا الجنوبية في البطولة القارية التي احتضنتها تايلاند، وفي كأس آسيا 2011، تلقى المنتخب السعودي الخسارة أمام سوريا بنتيجة (1-2)، في افتتاح مشاركته بالبطولة على أرض قطر.

عام 2015 خلال النسخة الآسيوية في أستراليا، واصل المنتخب السعودي السقوط في المباراة الافتتاحية، وخسر بهدف من دون رد أمام الصين، قبل أن يعود للانتصارات من جديد بعد غياب 23 عاما، ويتفوق على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، في افتتاح مشاركته ببطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

قبل مواجهة الأخضر وعمان: