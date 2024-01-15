جوائز The BEST.. ميسي يتصدر التشكيل المثالي لـ 2023 وغياب صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن التشكيل المثالي لعام 2023 على هامش حفل جوائز The BEST المقام حالياً في لندن.

وشهدت إختيارات فيفا غياب محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر عن التشكيل المثالي لـ 2023 بينما تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاءت التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).

الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

وسيطر مانشستر سيتي حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على إختيارات ذا بست بشكل واضح.

وتواجد 6 لاعبين دفعة واحدة من السيتي بالتشكيلة مقابل لاعبين من ريال مدريد ولاعبين آخرين من باريس سان جيرمان هما ميسي قبل إنتقاله للدوري الأمريكي وكيليان مبابي.