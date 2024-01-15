رسميًا.. جوارديولا أفضل مدرب في العالم 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن فوز الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023، وذلك خلال الحفل المقام حاليًا لتوزيع جوائز الأفضل، ذا بيست، لعام 2023 في مدينة “لندن” الإنجليزية.

وتم ترشيح جوارديولا، إلى جانب لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لفريق نابولي وسيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان.

طالع أيضًا: ترتيب مجموعة السنغال والكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2023 بعد نهاية الجولة الأولى

وقدم جوارديولا مستويات رائعة مع مانشستر سيتي، حيث قاد «السيتزن» لتحقيق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، هو من فاز بجائزة «ذا بيست» لأفضل مدرب في العالم عن عام 2022، بعد قيادته الأرجنتين للفوز بكأس العالم قطر 2022.