ميسي يزين التشكيل الأفضل في عام 2023 من الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، عن التشكيل الأفضل “ذا بيست” لعام 2023، حيث تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، للمرة الـ17.

ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، حفل لتوزيع جوائز الأفضل، ذا بيست، لعام 2023 في مدينة “لندن” الإنجليزية.

التشكيل الأفضل لعام 2023 من الفيفا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع:روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

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الوسط: بيرناردو سيلفا، جود بيلينجهام، كيفين دي بروين.

الهجوم: كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، فينيسيوس جونيور.

ويعد أكثر اللاعبين تواجدًا في التشكيلة المثالية من الـ FIFA، هم ميسي 17 مرة، كرستيانو رونالدو 15، سيرخيو راموس 11، أندريس انيستا 9.

وشهد تشكيل الأفضل في عام 2023، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم كونه هداف العام المنقضي، برصيد 53 هدفًا، متفوقًا على كيليان مبابي وهالاند وهاري كين.