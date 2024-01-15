ماذا قال وزير الرياضة عن تعادل منتخب مصر مع موزمبيق؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تعادل منتخب مصر مع موزمبيق في مستهل مشوار الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا كوت ديفوار.

وقال صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، إن "المنتخب أخفق في الفترة الماضية إخفاقات عديدة، وذلك منذ كأس العالم 2018 حتى خسارة كأس أمم إفريقيا الأخيرة".

وأضاف وزير الرياضة: "منتخب مصر يضم عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح، ومباراة موزمبيق تستحق النقد لكن نحتاج الوقوف بجانب الفريق"، معربا عن أمنياته في استمرار دعم الجماهير للمنتخب في المباراة المقبلة.

وتابع: "أتابع بشكل مستمر مع بعثة المنتخب ومدرب الفريق كل المستجدات الخاصة بالفريق، وكرة القدم بها مفاجآت مستمرة، والفريق ليس لديه رفاهية الاختيار ويجب الفوز على غانا التي أخفقت في المباراة الأولى".

وأكد صبحي: "أثق في طموح اللاعبين ونحن مسئولين وجماهير نقف وراء اللاعبين، وعليهم بذل قصارى جهدهم لإعلاء قيمة الرياضة المصرية التي تتطور وتحترم ذاتها".

وأوضح الوزير: "النني قال لي لازم تثقوا فينا، وولاد مصر رجالة ومقدرين المسئولية، وكل اللاعبين اجتمعوا سويا وأثق في قدراتهم لأنهم أبناء منتخب مصر الغالي، ونحتاج الأدء المشرف قبل النتيجة".

واختتم صبحي تصريحاته موجها رسالة لمحمد صلاح قائلا: "الضغط على محمد صلاح بسبب أنه أصبح زي مارادونا في الأرجنتين ورونالدو في البرتغال، وكان طموحاتنا نشوف محترف في أي دوري، والتاريخ سيظل يذكره لأنه رمز الفراعنة المجسد في عاصمة الكرة العالمية، وأقول له المصريين عشمانين فيك، وتحمل وماتزعلش وإحنا معاك".