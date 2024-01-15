عاجل .. ميسي يتوج بجائزة " the best " لأفضل لاعب في العالم

ياسر رشاد - القاهرة - توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي بجائز أفضل لاعب في العالم لعام 2023 خلال حفل جوائز الأفضل " the best " والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا والمقامة مساء اليوم في العاصمة البريطانية لندن.

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ونجح ميسي في حصد جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة في مسيرته الكروية بعد التتويج بيها في عامين2019 و2022.

وتفوق البرغوث الأرجنتيني على كل من النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وكيليان مبابي نجم خط هجوم باريس سان جيرمان.



والجدير بالذكر أن ميسي توج بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية خلال شهر أكتوبر الماضي وذلك بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم والتي أقيمت بقطر .

في سياق متصل جاء التشكيل المثالي لعام 2023 على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد).

الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، كايل ووكر (مانشستر سيتي).

الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، جود بيلينجهام (ريال مدريد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

