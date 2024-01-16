كشفت تقارير صحفية عن أول تحرك من منتخب السعودية بعد بيانات الثلاثي المستبعد من القائمة النهائية في كأس أمم آسيا 2023.

واستبعد روبرت مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، الحارس نواف العقيدي، وسلمان الفرج، وسلطان الغنام، من بطولة كأس أمم آسيا 2023، بسبب طلبهم اللعب بشكل أساسي والاعتراض على سياسة المدرب الإيطالي.

وأصدر الثلاثي نواف العقيدي، وسلمان الفرج، وسلطان الغنام بيانات للرد على مانشيني مدرب منتخب السعودية، بعد استبعاهدهم من بطولة كأس آسيا.

وذكرت صحيفة “الرياضية”، إدارة المنتخب السعودي، ترفع تقريرًا مفصلاً إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة.

وأشارت إلى أن الاتحاد السعودي سيقوم باتخاذ اللازم ضد الثلاثي المستبعد حسب اللائحة.

وسيلاقي منتخب السعودية نظيره عمان، في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، على استاد خليفة الدولي، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023.