جماهير الاتحاد السكندري تحتفل بهدف مابولولو في الجزائر.. صور

حرصت جماهير الاتحاد السكندري، على الاحتفال بـ مابولولو، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، بعد هدفه في مباراة الجزائر ضد أنجولا.

وشارك مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، بديلًا في مباراة منتخب بلاده أنجولا ضد الجزائر، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتحصل مابولولو، على ركلة جزاء في الدقيقة 68، ثم قام بتسديدها، ليحرز هدف التعادل لصالح منتخب أنجولا، أمام الجزائر، ويخطف نقطة ثمينة، في أمم أفريقيا.

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وقامت جماهير الاتحاد السكندري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالاحتفال بهدف مابولولو، حيث يعد أول لاعب من الدوري المصري يسجل هدفًا في النسخة الحالية من أمم أفريقيا 2023.

وانتهت مباراة الجزائر ضد أنجولا بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما ليخرج كل فريق بنفطة من ملعب بواكي بكوت ديفوار.

وافتتح بغداد بونجاج التسجيل لصالح منتخب الجزائر في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد عرضية رائعة من يوسف البلايلي جعلته ينفرد بالمرمى.