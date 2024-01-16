اخبار الرياضه

"ذا بيست".. إيدرسون يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2023

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

حصل البرازيلي إيدرسون حارس نادي مانشستر سيتي، على جائزة أفضل حارس في العالم خلال 2023، في حفل "ذا بيست" المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في لندن.

وتفوق على منافسيه بالجائزة، تيبو كورتوا حارس ، وياسين بونو حارس الهلال السعودي.

وتحدد جوائز الرجال في حفل "ذا بيست" (أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى) وفقا لتقييم الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي عن التشكيل الأمثل خلال 2023 والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: روبن دياز، ستونز، والكر
خط الوسط: دي بروين، بيلينجهام، بيرناردو سيلفا
خط الهجوم: ، هالاند، مبابي، فينيسيوس.

اقرأ أيضا:

تغطية اليوم الثالث... أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رقم تاريخي ينتظر نجم الجزائر خلال مباراة أنجولا اليوم... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا