"ذا بيست".. إيدرسون يفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

حصل البرازيلي إيدرسون حارس نادي مانشستر سيتي، على جائزة أفضل حارس في العالم خلال 2023، في حفل "ذا بيست" المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في لندن.

وتفوق على منافسيه بالجائزة، تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، وياسين بونو حارس الهلال السعودي.

وتحدد جوائز الرجال في حفل "ذا بيست" (أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى) وفقا لتقييم الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

وكان قد أعلن الاتحاد الدولي عن التشكيل الأمثل خلال 2023 والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: روبن دياز، ستونز، والكر

خط الوسط: دي بروين، بيلينجهام، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: ميسي، هالاند، مبابي، فينيسيوس.

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