الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مكافأة

يدرس أحد أندية الدرجة الأولى تخصيص مكافأة نقدية للاعبي الفريق الأول في حالة الفوز أو التعادل في المباراة المقبلة للفريق، نظراً لقيمة المباراة بالنسبة للفريق وآثارها الإيجابية المتوقعة.

ميزانية

كشف مسؤول إداري لمقربين منه أن النادي رصد ميزانية مقدرة لاستقطاب لاعبين جدد بينهم أكثر من أجنبي، خلال الانتقالات الشتوية المرتقبة لدعم صفوف الفريق، في أعقاب الانتقادات إثر تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

حكم

حاول مقربون من حكم كرة قدم إقناعه بالعدول عن قرار الاعتزال الذي أعلنه لأسباب شخصية على الرغم من أنه يعتبر من قضاة الملاعب المميزين، ما مثّل خسارة كبيرة للصافرة الإماراتية.