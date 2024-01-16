الامارات | مؤتمر دبي الرياضي يفتتح أعماله بجلسة «المرأة وكرة القدم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف نادي دبي للصحافة في الـ10 من صباح يوم الجمعة المقبل، الجلسة الأولى ضمن فعاليات الدورة الـ18 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً، ويقام هذا العام تحت شعار «الاستدامة والأداء في كرة القدم»، في حين تقام الجلسة الثانية مساء في فندق أتلانتس بجزيرة النخلة.

وتحمل الجلسة الأولى للمؤتمر التي ستقام في قاعة المؤتمرات بمقر نادي دبي للصحافة، عنوان «المرأة وكرة القدم»، وستكون مخصصة للحديث عن تنامي دور المرأة في عالم كرة القدم، وتوليها مناصب ومهام كثيرة ومؤثرة في إدارة الأندية والاتحادات، بما فيها تولي السنغالية فاطمة سامورا منصب الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وكذلك قيادة المباريات الكبيرة والمهمة في مختلف القارات.

وتتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مديرة شؤون تطوير كرة القدم الاحترافية في الفيفا أورنيلا بيليا، والمديرة التنفيذية لنادي روما لينا سولوكو، اللتان تمثلان نموذجاً لدور المرأة المتنامي في عالم كرة القدم الاحترافية، ونجاحها في إدارة منظومة عمل كبيرة، تضم مختلف التخصصات، وهي المهام التي كان يتولاها الرجال في العقود السابقة.

وذكر بيان صحافي: «تم توجيه الدعوة لحضور الجلسة الى اللاعبات والإداريات العاملات في كرة القدم في أندية الدولة، وفي اتحاد الإمارات لكرة القدم، وكذلك في الأندية والأكاديميات التي تعمل في الدولة، من أجل الاستفادة من الجلسة والتحاور مع المتحدثات».