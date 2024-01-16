الامارات | 3 مشاهد فنية جديدة في «الهواة» أبرزها الحضور الجماهيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عدداً من المشاهد الفنية الجديدة ميزتها عن الجولات السابقة، أبرزها الحضور الجماهيري الكبير في مباريات الحمرية مع العروبة، والفجيرة مع دبا الفجيرة، ودبا الحصن مع يونايتد.

وفي مشهد آخر، أثبتت إدارة مصفوت صحة قرارها في الاستعانة بالمدرب المواطن محمد علي البلوشي خلفاً للصربي سلافكو ماتيج، إذ نجح في استعادة الأداء الفني المميز والممتع وقاد إلى الفوز على الذيد 4-2.

ونجح اللاعبون القادمون من قارة إفريقيا في تسجيل حضور لافت بإحرازهم 13 هدفاً من أصل 22 هدفاً شهدتها المباريات، ما يعكس القيمة الفنية لتعاقدات أندية الأولى مع اللاعبين.

وكانت مباريات الجولة قد أسفرت عن فوز التعاون على العربي بهدف نظيف، ودبا الحصن على يونايتد 2-1، والعروبة على الحمرية بالنتيجة نفسها، والظفرة على «غلف إف سي» 1-0، ومصفوت على الذيد 4-2، ومسافي على سيتي 3-0، والجزيرة الحمراء على «غلف يونايتد» 3-2، وتعادل الفجيرة مع دبا الفجيرة من دون أهداف.

الأفضل في الجولة الـ 16

■ أفضل فريق

(العروبة) بعد نجاحه في تقديم مباراة رفيعة المستوى فنياً، وتحقيق «ريمونتادا» عززت الصدارة بفارق مريح من النقاط عن ملاحقيه.

■ أفضل مدرب مواطن

مدرب التعاون بدر طبيب بعد نجاحه في قيادة فريقه للفوز على العربي في مباراة تكتيكية صعبة، وكذلك مدرب مصفوت محمد البلوشي لنجاحه في تحقيق فوز كبير على الذيد.

■ أفضل لاعب مواطن

لاعب نادي العروبة مهند خميس، ولاعب دبا الحصن عبدالله خصيف، وأسهما بشكل فاعل بفوز فريقيهما في مباراتين مهمتين.

■ أفضل حارس مرمى

صالح ربيع حارس مرمى الفجيرة، بعد نجاحه في صد ثلاث هجمات أكيدة التسجيل، مهدت لنقطة تعادل ثمينة مع دبا الفجيرة.

■ أفضل مدرب أجنبي

مدرب العروبة، البرتغالي برونو، بعدما قاد فريقه للفوز الـ12 في الموسم الحالي.

■ أفضل لاعب أجنبي

لاعب مسافي ليونز إيمانويل من زامبيا، ولاعب مصفوت الفوسيني جاساما من غامبيا، إذ سجل كل منهما هدفين.