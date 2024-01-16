الامارات | «كأس دبي الفضية للبولو» تنطلق السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، تنظيم النسخة الـ14 من بطولة كأس دبي الفضية، إحدى بطولات السلسلة، التي تنطلق السبت المقبل، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، بمشاركة أربعة فرق، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس، بحضور الأمين العام لاتحاد البولو محمد الحريز، ورئيس شركة انسجينا الراعي الرئيس للبطولة ندى روزيري، ومدير لجنة البطولات في اتحاد الإمارات للبولو سانتياغو توريغيتار، ومدير نشاط البولو بنادي ومنتجع الحبتور تومي أريارتي، وممثلي الفرق المشاركة، وهي: فرق «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، و«بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش، و«ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور.

وأسفرت القرعة عن مواجهتي البداية بين فريقي «الحبتور» مع «بنجاش»، و«دبي وولفز» مع «بولو الإمارات»، في حين تستكمل بقية المباريات بمواجهة الفائز في المباراة الأولى مع الخاسر من الثانية، والفائز في الثانية مع الخاسر من الأولى.