الامارات | ارتكب 17 مخالفة فساد.. عقوبة لا تصدق ضد حكم تنس حتى 2039

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس، أن الحكم البلغاري ستيفان ميلانوف عوقب بالإيقاف 16 عاماً، بسبب 17 مخالفة للوائح مكافحة الفساد.

كما غرمت لجنة مستقلة لمكافحة الفساد الحكم الذي يدير مباريات على المستوى المحلي مبلغ 75 ألف دولار، بتهم تضمنت تسهيل المراهنات، وتأخير أو التلاعب في إدخال بيانات المباريات على لوحة النتائج في إحدى البطولات.

ولم يرد ميلانوف الذي سبق أن تم إيقافه لمدة ستة أشهر في ديسمبر 2022، بسبب جرائم تتعلق بمراهنات غير قانونية على هذه الاتهامات.

وقالت الوكالة الدولية للنزاهة في التنس في بيان: "بعد إخفاقه في الرد على اتهامات الوكالة الدولية للنزاهة المتعلقة بخمس مباريات أدارها في 2021، يكون ميلانوف أقر فعلياً بالمسؤولية عن جميع الاتهامات وبالتالي توقع عليه العقوبات، سيستمر الإيقاف حتى منتصف ليل 27 ديسمبر 2039".

وأضافت: "خلال فترة الإيقاف يُمنع ميلانوف من إدارة أو حضور أي فعاليات للتنس ينظمها الاتحاد الوطني، أو تراقبها الوكالة الدولية للنزاهة في التنس".