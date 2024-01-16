"كتب نهايته مع المنتخب".. ميدو يعلق على تصريحات مدرب السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام "ميدو"، على تصريحات مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، بشأن ثلاثي المنتخب نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام واستبعادهم من قائمته للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "صباح الخير، مانشيني كتب نهايته مع المنتخب السعودي مع احترامي الكبير له كلاعب وكمدرب صاحب تاريخ كبير ولكن لا يمكن أن يكون اللاعبين بهذه السذاجة".

وأَضاف: "صعب جدا أن يقول أي لاعب في العالم صراحة للمدرب سأنضم فقط إذا شاركت أو أريد أن أشارك في المباريات الرسمية فقط، من الممكن أن يظهر اللاعب هذا الإحساس أو يوصل رسالة إلى المدرب تفيد هذا المعنى من خلال التقاعس في التدريبات".

واختتم ميدو: "لكن أن يقولها صراحة فلا يمكن حتى أن يصرح بذلك لزملائه ولو على مستوى التهريج".

وقال مانشيني، خلال المؤتمر الصحفي أمس، إن الثلاثي السعودي استبعدوا بسبب رغبتهم في عدم الانضمام، إذ أنه رفض الفرج أن يلعب المباريات الودية وأن الغنام أخبره بأنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب.

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