بعد هدفه في الجزائر.. الاتحاد السكندري يرفع سعر مابولولو إلى 5 ملايين دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رفع القيمة المالية لبيع اللاعب الأنجولي مابولولو بعد تألقه مع منتخب بلاده في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية وإحراز هدفا في مرمى منتخب الجزائر.

قال محمد مصيلحي في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس": "شعب الإسكندرية كان يشجع مابولولو في مواجهة الجزائر، واللاعبين علي جروب الواتس كانوا يدعمونه قبل اللقاء".

أوضح: "بعد مباراة الجزائر، مابولولو أصبح محط الأنظار لكل الوكلاء الأجانب والأندية العربية وليس فقط في مصر ، وأفكر في مصلحة النادي أولا قبل مبدأ البيع نفسه".

أكمل: "مابولولو الآن أصبح يساوي 5 مليون دولار فهو لاعب دولي ويسجل في بطولة كبيرة وهداف الدوري المصري وهداف كأس الرابطة المصرية والأمر أيضا مربوط بوجود بديل له قبل التفكير في البيع".

أضاف: "كنت في اجتماع عمل أمس، وفوجئت أن مابولولو معروف لدي نائب رئيس نادي بيشكتاش التركي نفسه".

أتم تصريحاته: "أنا أعشق كيان الاتحاد والإسكندرية وجمهور هذا الفريق وأسعى دائما لإسعادهم وأتمنى فوز مصر يوم الخميس على غانا وأن يستمر مابولولو مع منتخب أنجولا إلى أبعد نقطة ممكنة".

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