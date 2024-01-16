أمم إفريقيا بوابة مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - توتنهام ونيوكاسل أبرز المهتمين..

جذب المهاجم المصري مصطفى محمد الأنظار إليه خلال الفترة الماضية، بعد المستويات القوية التي قدمها مع ناديه الفرنسي نانت و منتخب مصر.

واستطاع مصطفى محمد تسجيل الهدف الأول للمنتخب في مرمي موزمبيق في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن عدد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز يتابعون المهاجم المصري خلال مشاركته في امم افريقيا .

وأوضحت أن هناك عدد من الكشافين التابعين لأندية البريميرليج يتواجدون في كوت ديفوار، من أجل متابعة عدد من اللاعبين و يأتي على رأسهم مصطفى محمد.

وأشارت التقارير إلى أن نيوكاسل يونايتد وتوتنهام يضعان الدولي المصري ضمن اهتماماتهما للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي،وهناك ترقب من جانب أستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

ويقدم مصطفى محمد مستويات جيدة مع نانت على الرغم من ضعف الفريق الفرنسي، حيث خاض 51 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع هدفين.

موعد مباراة مصر وغانا القادمة والقناة الناقلة ..

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما مساء يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويبحث منتخب مصر عن أول انتصار بعد التعادل مع موزمبيق في الجولة الأولى، بينما سيقاتل منتخب غانا الذي يرفع شعار لا بديل عن النقاط الثلاثة بعد التعرض لهزيمة مفاجئة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى.