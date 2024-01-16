تشكيلة المنتخب السعودي أمام عمان .. صالح الشهري يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني روبيرتو مانشيني على تشكيل المنتخب السعودي الأساسي الذي سيخوض به مواجهة اليوم ضد عمان في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

ويدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين في بداية البطولة، حيث يعد الصقور أول المرشحين للمنافسة على اللقب.

على الجانب الأخر يدخل منتخب عمان مواجهة اليوم على أمل الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأخضر المدكك بالنجوم.

تشكيلة المُنتخب السعودي أمام عُمان:

حارس المرمى: أحمد الكسّار

الدفاع: محمد البريك - علي البليهي - علي لاجامي - حسّان تمبكتي - سعود عبدالحميد

الوسط: محمد كنّو - عبدالله الخيبري - سامي النجعي

الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري

موعد مباراة السعودية و عمان اليوم ..

يستعد منتخب السعودية لمواجهة عمان في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة في المواجهة التس ستجمع بينهما على ملعب استاد خليفة الدولي، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان ..

وستذاع المباراة عبر قنوات SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي و مشاري القرني، وقناة beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، وAlkass EXTRA TWO HD بصوت المعلق محمد السعدي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت عامر عبدالله.