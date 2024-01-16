جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 يناير والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ترصد لكم بوابة الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير و القنوات الناقلة لها حيث تقام عدة مواجهات في إطار منافسات كأس أمم أفريقيا و كأس آسيا و الدوري الإيطالي و كأس ملك إسبانيا .

كأس أمم أفريقيا ..

بوركينا فاسو ضد موريتانيا ..

ستقام المباراة على ملعب السلام في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات من أمم أفريقيا، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

تونس ضد ناميبيا ..

ستقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أمادو جون كوليبالي لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق عصام الشوالي.

مالي ضد جنوب أفريقيا ..

ستقام على ملعب أمادو جون كوليبالي في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وستنقل عبر قناة beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق محمد بركات.

كأس أمم آسيا ..

السعودية ضد عمان ..

يستعد منتخب السعودية لمواجهة عمان في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة في المواجهة التس ستجمع بينهما على ملعب استاد خليفة الدولي لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم آسيا.

وستذاع المباراة عبر قنوات SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي و مشاري القرني، وقناة beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، وAlkass EXTRA TWO HD بصوت المعلق محمد السعدي، Abu Dhabi Sports Asia 1 بصوت عامر عبدالله.

يوفنتوس ضد ساسولو ..

يستعد فريق يوفنتوس لخوض مواجهة محمد ضد منتخب ساسولو مساء اليوم الثلاثاء والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم لحساب الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة AD SPORTS Premium 1 بصوت المعلق الرياضي عصام عبده.

كأس رابطة الأندية المصرية..

فاركو ضد زد .. الساعة 3 عصرًا

سموحة ضد فيوتشر .. الساعة 5 مساءً

طلائع الجيش ضد بيراميدز .. الساعة 5 مساءً