رسميًا.. روما الإيطالي يعلن رحيل جوزيه مورينيو

أعلن نادي روما الإيطالي عن رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو رفقة جهازه المعاون بعد 3 سنوات من قيادته للفريق منذ مايو 2021.

وتوج المدرب البرتغالي مورينيو مع نادي روما بأول بطولة أوروبية في تاريخ النادي بعد عام من تعيينه، عندما فاز على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وخسر روما بقيادة المدرب البرتغالي في نهائي الدوري الأوروبي النسخة الماضية ضد إشبيلية بركلات الترجيح في 2023.

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ووجه النادي الإيطالي الشكر في بيان رسمي اليوم الثلاثاء لـ جوزيه مورينيو نيابة عن جماهير الجيالوروسي، بعدما أظهر التزامًا كبيرًا منذ اليوم الأول له في الفريق.

ولعب مورينيو هذا الموسم 26 مباراة بمختلف المسابقات، فاز في 13 وتعادل 6 وخسر 9 مع روما، ويأتي في المرتبة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة.

وتولى مورينيو العديد من الأندية الأوروبية يأتي على رأسها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي وميلان وروما في الدوري الإيطالي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.