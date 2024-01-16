شوبير يكشف تفاصيل إصابة نجم الاهلي ومدة غيابه.. ضربة لـ كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن تفاصيل إصابة اللاعب خالد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي وموقفه المشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء أن خالد عبد الفتاح سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 نتيجة الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الخلفية.

وأكد شوبير في تصريحاته أن عبد الفتاح سيكون بنسبة كبيرة خارج معسكر الإمارات الذي من المتوقع أن يبدأ يوم 20 يناير الجاري مشيرًا إلى أنه حتى في حالة سفره مع البعثة سيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي الخاص به.

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وافاد بأن الأقرب داخل القلعة الحمراء إقامة معسكر في الإمارات، وخوض عدد مباريات ودية مع فرق متدرجة المستوى، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة القادمة في ظل إيقاف البطولات بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية.