فريق سعودي.. تعرف على أولى مباريات الأهلي في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، خوض النادي الأهلي مباراة ودية مع فريق سعودي خلال معسكر الإمارات الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

وأوضح "هشام"، أن الشركة المنظمة لمعسكر فريق الأهلي، تسعى لإقامة مباراة ودية للفريق ضد فريق الشباب السعودي وديًا".

أضاف: "الشركة المنظمة، عرضت على نادي الشباب السعودي إقامة مباراة ودية بين الفريقين، وتم الحصول على موافقته، ويتبقى موقف المارد الأحمر".

وأتم تصريحاته: "هناك إحدى الفرق البحرينية مرشحة أيضًا لخوض مباراة ودية ضد النادي الأهلي، خلال معسكره المقبل".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.