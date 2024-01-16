"سيغادرون النادي فورا".. روما يعلن إقالة جوزيه مورينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي روما الإيطالي رحيل المدير الفني للفريق جوزيه مورينيو، رفقة جهازه المعاون، ولم يحدد الأول المدرب المقبل أو المؤقت.

وكتب الحساب الرسمي لنادي روما عبر موقع التغريدات "إكس": "أعلن نادي روما أن جوزيه مورينيو ومعاونيه الفنيين سيغادرون النادي فورا، وسيتم إرسال المزيد من التحديثات بخصوص المدير الفني الجديد للفريق الأول قريبًا".

وانتهت المباراة الأخيرة لمورينيو مع روما بالهزيمة من ميلان بنتيجة 3-1، ويحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 29 نقطة.

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