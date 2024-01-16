"هقولكم نكتة".. مدحت شلبي يسخر من فيتوريا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - سخر الإعلامي مدحت شلبي، من اختيارات، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، حصل على جائزة أفضل لاعب أمس من ذا بيست.

قال مدحت شلبي في برنامجه عبر قناة "mbc مصر": "كان فيه أمس اختيارات ذا بيست للأفضل في العالم وخد الجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومحمد صلاح غاب عن التشكيل الأفضل للأسف طبعا".

أضاف: "وفيه نكتة عاوز أقولها، الأول هقول اختيارات محمد صلاح للجائزة، الأول ميسي، وبعده كيفين دي بروين والثالث هالاند رغم أنه المنافس بتاعه".

أكمل: "شوف بقى فيتوريا اختار مين، أبن بلده برناردو سيلفا، أفضل لاعب مش عارف ازاي، يا راجل ده المدرب الماتش اللي فات طلعه بين الشوطين، واختار ميسي رقم أثنين ومبابي رقم ثلاثة، ومش عارف بقى يعني هو جبر بخاطر ابن بلده ولا أيه".

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