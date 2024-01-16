كولر يجتمع بجهازه المعاون في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للفترة القادمة.، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني، على عقد اجتماع مع الجهاز المعاون على هامش المران، لمناقشة عدد من الأمور ‏المتعلقة ببرنامج الإعداد والتدريبات الخاصة بالفترة المقبلة.‏

وخاض الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبي قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏

وأدى الثنائي رضا سليم وأحمد عبد القادر فقرات البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران ‏الفريق.‏

وعقد كولر جلسة أمس الإثنين، مع خالد بيبو مدير ‏الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك ضمن الجلسات ‏التنسيقية المتواصلة بين الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة.‏

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وعقد كولر ‏محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن ‏المرحلة المقبلة.‏

وواصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا