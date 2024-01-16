كوكا "الأهلي" يجري أشعة للاطمئنان على الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - تابع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي عقب اصابته في أربطة ‏القدم.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق أن اللاعب سوف يجري أشعة مطلع الأسبوع ‏المقبل؛ للوقوف على آخر تطورات حالته وتحديد المرحلة الجديدة من العلاج.‏

وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة ‏حاليا في كوت ديفوار.‏

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويسابق الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، الزمن لتجهيز أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق لمباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي شكواه من الإصابة في وجه القدم وحاجته لأداء برنامج تأهيلي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من تلك الإصابة.

تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الأهلي بقيادة أندويا

خصص أندرياس أندويا، مخطط أحمال الأهلي، فقرة من التدريبات البدنية للاعبين، في بداية المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة، وفقا لبرنامج الأحمال الذي وضعه الجهاز الفني.

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