فيتوريا يطيح بـ4 لاعبين من تشكيل منتخب مصر أمام غانا

يدرس البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر إجراء العديد من التغييرات في تشكيل الفراعنة خلال مواجهة غانا ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة فيتوريا أمام منافسه غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وستنطلق مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره غانا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري والحادية عشر بتوقيت السعودية.

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ومن المقرر أن يجرى فيتوريا 4 تغييرات في تشكيل المنتخب الوطني أمام غانا بعد التعادل ضد موزمبيق ي بداية مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

ويأتي أبرز هذه التغييرات عودة اللاعب أحمد فتوح لمركز الظهير الأيسر فضلًا عن تواجد عمر كمال عبد الواحد في الجهة اليمنى بالإضافة إلى ظهور عمر مرموش على حساب محمود تريزيجيه.

ويدرس أيضًا البرتغالي روي فيتوريا الدفع بـ مروان عطية ي مركز 6 بوسط الملعب على حساب محمد النني في مواجهة غانا.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر أمام غانا بتشكيلة مكونة من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم، وأحمد حجازي، وعمر كمال.

خط الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش «تريزيجيه»، ومحمد صلاح.