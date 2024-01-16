حرب التصريحات تشعل مباراة المغرب وتنزانيا بسبب "عمروش"

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا غدًا الأربعاء ويلتقي مع تنزانيا على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو في الجولة الإفتتاحية من دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً.

وقبل ساعات من إنطلاق المباراة بين المغرب وتنزانيا اشتعلت الامور بين الطرفين خارج الملعب بعدما أدلى المدرب الجزائري عادل عمروش المدير الفني لمنتخب تنزانيا تصريحات نارية ضد أسود الأطلس، والاتحاد المغربي.



الحكام تأتي حسب رغبة الاتحاد المغربي:

أطلق الجزائري عمروش مدرب تنزانيا تصريحات نارية قبل المباراة المرتقبة لهم أمام المغرب، ما آثار الغضب داخل الشارع المغربي بعدما صرح قائلا: خسارة مباراتنا أمام المغرب في التصفيات المونديال لن تؤثر علينا، خاصة وأن الجميع يعلم ما حدث لنا، فنحن طلبنا خوض المباراة في وقت الظهيرة.

وتابع لكننا لعبنا في ساعة متأخرة، وحتى الحكام يتم تعيينهم بحسب رغبة الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وأضاف: " لن نكون لقمة سائغة أمام المنتخب المغربي، لقد وصلنا إلى البطولة بدون أي مجاملة أو مساعدة أطراف أخرى، صحيح أننا لسنا مع المنتخبات الكبيرة



وأشار: لكننا نعمل ما في وسعنا لنصل إلى المستوى المطلوب، لقد درسنا منتخب المغرب جيدا ونعرف نقاطه.

رد الركراكي:



علق وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في تصريحات تلفزيونية أن لا يهمهم إن كان منتخبنا مثلما يقول البعض مثل الكتاب المكشوف، لأننا نملك آليات تغيير النهج بحسب معطيات المواجهات.

وتابع: ليس لدي وقت للرد على مثل تلك الأشياء خارج إطار الرياضة، أنا مدرب كرة قدم، وتركيزي على ما هو رياضي فقط، وفني يهم منتخب بلادي، ولن أضيع الوقت في أي شئ بعيد عن كرة القدم، لذلك لا يهمني مثل تلك الامور.

وأضاف: أترك تلك الأمور التي الخارجة عن إطار الكرة للجامعة، والمسوؤلين، أنا أركز على كرة القدم.