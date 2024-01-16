بعد إقالته.. أرقام جوزيه مورينيو مع روما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي روما الإيطالي إقالة مدربه جوزيه مورينيو، صباح اليوم الثلاثاء 16 يناير، وكتب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "إكس": "أعلن نادي روما أن جوزيه مورينيو ومعاونيه الفنيين سيغادرون النادي فورا، وسيتم إرسال المزيد من التحديثات بخصوص المدير الفني الجديد للفريق الأول قريبًا".

وقاد مورينيو روما في 138 مباراة، فاز في 68 مباراة، وتعادل في 30 لقاء، وخسر في 40، وحقق البرتغالي لقبا وحيدا مع الفريق الإيطالي، وهو دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 29 نقطة، خلال 20 مباراة.

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