أحدهم سجل هدفا.. محترفون الدوري المصري في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تختتم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 مباريات الجولة الأولى، غدا الأربعاء 17 يناير، وانطلقت البطولة الأهم في القارة السمراء يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى يوم 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبا.

ويشارك في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 10 لاعبين محترفين في الدوري المصري، بالإضافة إلى قائمة منتخب مصر.

ونرصد المحترفين في الدوري المصري المشاركين في البطولة:

1. سيف الدين الجزيري، لاعب زمالك، يشارك مع منتخب تونس

2. علي معلول، لاعب الأهلي، يشارك مع منتخب تونس

3. أليو ديانج، لاعب الأهلي، يشارك مع منتخب مالي

4. بيرسي تاو، لاعب الأهلي، يشارك مع منتخب جنوب أفريقيا

5. محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، يشارك مع منتخب المغرب

6. بلاتي توريه، لاعب بيراميدز، يشارك مع منتخب بوركينا فاسو

7. فيستون ماييلي، لاعب بيراميدز، يشارك مع منتخب الكونغو الديمقراطية

8. جيفرسون إنكادا، لاعب فاركو، يشارك مع منتخب غينيا بيساو

9. كريستوفاو مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، يشارك مع منتخب أنجولا

وسجل لاعب الاتحاد السكندري كريستوفاو مابولولو هدف التعادل لمنتخب بلاده في مرمى الجزائر، مساء أمس الإثنين.

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