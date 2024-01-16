بعد إقالته من تدريب روما.. هل يصبح مورينيو أغلى مدرب في تاريخ السعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي روما الإيطالي بشكل رسمي، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق اليوم، بسبب النتائج السيئة التي يقدمها الفريق.

وفتحت هذه الإقالة، باب إمكانية تواجد المدرب البرتغالي المخضرم، في الدوري السعودي مرة أخرى، بعدما تلقى عدد من العروض الضخمة مع بداية الموسم الحالي.

هل يصبح مورينيو أغلى مدرب في العالم

وكشفت عدة تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، على رأسها “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، أن المدرب البرتغالي، تلقى عدد من العروض في السعودية على رأسها المنتخب نفسه قبل التعاقد مع الإيطالي مانشيني.

وأوضحت التقارير، أن أندية النصر اتحاد جدة وأهلي جدة، قدمت عروضا للمدرب بمقابل مادي وصل إلى 120 مليون يورو في موسمين، ويصبح أغلى مدرب في التاريخ.

مورينيو يرحب بالذهاب للسعودية

وفي نفس السياق أعلن مورينيو في تصريحات سابقة، ترحيبه بالذهاب للسعودية قائلا: "أعتقد أنني سأذهب إلى السعودية يوما ما، عندما أقول يوما ما لا أقصد غدا أو بعد غد .. أنا مقتنع أنني سأعمل في السعودية، لا أعرف متى ولكن متأكد من ذلك".

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