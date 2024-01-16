الاتحاد المصري يضع اللمسات الأخيرة على استضافة كأس العالم للرماية

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، كافة الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للرماية "القاهرة 2024 – مسدس – بندقية - بندقية خرطوش"، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وجدد الاتحاد الدولي للرماية، ثقته في مصر على استضافة كبرى البطولات العالمية، حيث تقام البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أفضل الرماة من 65 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

وعقد مسؤولو الاتحاد المصري للرماية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية المتعلقة باستضافة البطولة، حيث تواجد كل من اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، والمستشار عماد عليش عضو الاتحاد المصري للرماية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية، والعميد طارق صادق محمد المدير الاداري لمنتخب الرماية ورئيس الشئون الادارية للبطولة، والعقيد أحمد مراد مدير العلاقات العامة للاتحاد، والصحفي أحمد عمران رئيس المركز الاعلامي للرماية، والمهندسة شيماء محمد رئيس شركة ويندرز للدعايه والاعلان.

واستقر الاتحاد المصري للرماية، على إقامة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية يوم 25 يناير، ودعوة كبار المسؤولين ويتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية، الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية".

وأكد حازم حسني، أن بطولة كأس العالم للرماية ستشهد مشاركة عدد ضخم من الرماة، إذ تلقى الاتحاد المصري موافقة 65 اتحادًا رياضيًا أكدوا حضورهم إلى مصر في موعد البطولة.

وأشار حسني، إلى أن نجاح الاتحاد المصري في استضافة كبرى البطولات على مدار الأعوام الماضية، مكنه من الحصول على شرف استضافة هذه البطولة التي تمثل واحدة من أهم بطولات الرماية في العالم ويشارك بها نخبة الرماة في العالم.