فيفا يفاجئ منتخب مصر قبل مواجهة غانا في كأس أمم أفريقيا

تلقى منتخب مصر ضربة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره منتخب غانا في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق منتخب مصر نظيره غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وفقد المنتخب المصري 9.98 نقطة من تصنيفه العالمي على مستوى المنتخبات، الذي يصدره الاتحاد الدولي “فيفا” بشكل شهري وذلك بعد تعادله الأخير أمام منتخب موزمبيق رغم فارق الإمكانيات بينه وبين منافسه.

اقرأ أيضًا: مانشيني يستبعد المولد من قائمة منتخب السعودية قبل مواجهة عمان

قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023 كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – ياسر إبرهيم – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – مهند لاشين – محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح – مصطفى فتحى – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا.