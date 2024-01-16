ليفربول يستهدف ضم نجم كوت ديفوار في الصيف

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن رغبة نادي ليفربول في التعاقد مع أحد نجوم منتخب كوت ديفوار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بعد فوزه 13 مباراة من 20 لقاء خاضها حتى الأن بينما تعادل في 6 وخسر في واحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة”ليفربول إيكو” فإن عثمان دياموندي، مدافع كوت ديفوار ونادي سبورتينج لشبونة البرتغالي بات على رأس المرشحين للانضمام إلى صفوف نادي ليفربول في الصيف المقبل.

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ويعتبر قدوم دياموندي إلى ليفربول الإنجليزي، بهدف تعويض رحيل جويل ماتيب والذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ويراقب النادي الإنجليزي العديد من الأسماء في الفترة الجارية من الموسم بهدف تعزيز خط الدفاع في الموسم الجديد.

ويستعد ليفربول للمواجهة المرتقبة أمام بورنموث في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.