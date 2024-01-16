مواجهة سعودية منتظرة.. تفاصيل معسكر الاهلي في الامارات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لخوض معسكر في الإمارات العربية، خلال شهر يناير الجاري.

وقرر الجهاز الفني للنادي الاهلي خوض معسكر خارجي في الإمارات في الفترة بين 22 إلى 28 يناير الجاري، والذي يشهد إقامة لقائين وديين، من أجل تجهيز اللاعبين قبل العودة إلى المنافسات.

ومن المقرر أن يخوض الاهلي مباراتين وديتين، يومي 23 و 27 من شهر يناير الجاري، قبل العودة إلى القاهرة، حيث أن كولر يخطط لاستغلال المعسكر من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين.

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وترغب الشركة المنظمة لمعسكر الفريق في الإمارات، في تنظيم مباراة ودية للاهلي أمام فريق الشباب السعودي، وأبدى الأخير ترحيبه بخوض التجربة أمام القلعة الحمراء.

ويلتقي الاهلي بنظيره شباب بلوزداد الجزائري، خلال شهر فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.