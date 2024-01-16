ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان اليوم في كأس آسيا منافسة عربية آسيوية بين Saudi Arabia vs Oman اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر في كأس آسيا، تقام مباراة السعودية وعمان في استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2024.

يواجه المنتخب السعودي بعض التحديات قبل بداية مشواره في البطولة الآسيوية، حيث تم استبعاد نواف العقيدي من قائمة الفريق بقرار من المدرب روبيرتو مانشيني. في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، تحدث مانشيني عن استبعاد العقيدي وأيضًا عن سلمان الفرج وسلطان الغنام.

من المتوقع أن تؤثر تصريحات المدرب الإيطالي على أجواء المعسكر السعودي. ومع ذلك، يأمل الجمهور السعودي أن لا تؤثر قرارات وتعليقات مانشيني على أداء منتخبهم في البطولة.

تواجه السعودية تحديات في مباراتها الأولى أمام عمان بسبب الظروف التي تحيط بالفريق. ومع ذلك، يعتقد الجمهور السعودي أن المنتخب قد تطور في الفترة الأخيرة ويمكنه أن يفاجئ بأداء قوي أمام منتخب عمان.

القنوات الناقلة ومعلقي مباراة السعودية وعمان اليوم في كأس آسيا

سيتم نقل بث مباشر مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 على عدة قنوات في الدول العربية.

في السعودية، يمكن مشاهدتها عبر قنوات SSC المشفرة، أما في الإمارات، فستكون متاحة على قناة أبوظبي الآسيوية. بينما في العراق، ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية وعمان | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية وعمان | من هنــــا

أما في بقية الوطن العربي، فلشبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق البث الحصرية لبطولة كأس آسيا 2023، ويمكن للمشتركين في باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية متابعة مباريات المنتخب السعودي وعمان وغيرها من المباريات في البطولة.

يمكن الاشتراك في العرض الخاص ببطولة كأس آسيا للاستمتاع بمشاهدة المباريات عبر قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

القناة المعلق قناة SSC1 علي سعيد الكعبي ومشاري القرني قناة beIN ASIAN CUP حسن العيدروس قناة أبو ظبي الرياضية عامر عبدالله قناة الرابعة العراقية سالم السالمي وحسام الوائلي

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان:

تردد قناة SSC1 HD

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

متى موعد مباراة منتخب السعودية ضد منتخب عمان في كأس أمم آسيا 2023؟

تجري مساء اليوم مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني، مباراة بين المنتخب السعودي ومنتخب عمان على استاد خليفة الدولي.

سيتم بدء المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيف أشاهد مباراة السعودية وعمان اليوم في كأس آسيا؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2024 بأكثر من طريقة حسب البلد التي ستتابع منها المباراة.

إذا كنت في المملكة العربية السعودية، ستجد المباراة على شاهد بالاشتراك في الباقة الرياضية، وستتمكن من المشاهدة على تطبيق TOD في عمان ومعظم البلاد العربية.

تشكيلة مباراة السعودية ضد عمان اليوم في كأس آسيا

تشكيلة المنتخب السعودي ضد عمان:

حراسة المرمى: راغد النجار

الدفاع: سعود عبد الحميد - حسان تمبكتي - علي آل بليهي - محمد البريك

الوسط: عبد الله الخيبري - عبد الإله المالكي - محمد كنو

الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري - فراس البريكان

تشكيلة المنتخب العماني ضد السعودية:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي - خالد البريكي - جمعة الحبسي - أحمد الخميسي

الوسط: جميل اليحمدي - عبدالله فواز - معتز صالح - أحمد الكعبي

الهجوم: عمر المالكي - محسن الغساني.

جدول مباريات مجموعة منتخب السعودية في كأس آسيا 2023

السعودية ضد عمان الثلاثاء 16 يناير 2024، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة قيرغيزستان ضد السعودية الأحد 21 يناير 2024، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة السعودية ضد تايلاند الخميس 25 يناير 2024، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة

السعودية ضد عمان.. الخضر نحو الانتصار

تألق المنتخب السعودي في زيارته الأخيرة إلى قطر لخوض كأس العالم 2022، حيث حقق فوزًا مهمًا على منتخب الأرجنتين، الفائز باللقب السابق.

وعلى الرغم من خروجه المبكر من البطولة في المرحلة الأولى، إلا أن الأداء الذي قدمه لاقى استحسان المشجعين.

ومع ذلك، لم يتمكن المنتخب السعودي من تحقيق أي انتصار في المباريات التي خاضها بعد الفوز على الأرجنتين. فقد خاض خمس مباريات ودية وخسر في جميعها، باستثناء المباراة التي انتهت بالتعادل أمام نيجيريا في اللحظات الأخيرة.

بالطبع، يتطلع جمهور الأخضر إلى تحسن الوضع مع بداية بطولة كأس آسيا في قطر، خاصةً بعد تحسن الأداء إلى حد ما بعد تعيين المدرب السابق لمنتخب إيطاليا، روبيرتو مانشيني.